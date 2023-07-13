



Макрон получил письмо с отрубленным пальцем

В Елисейский дворец, резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона, прислали письмо с отрубленным человеческим пальцем. Об этом сообщило французское издание Current Values со ссылкой на собственные источники.



По информации издания, корреспондентская служба Елисейского дворца в ночь на 10 июля получила по почте письмо с отрубленным человеческим пальцем. Отмечается, что он был помещен в холодильник. Личность человека, которому принадлежит палец, установлена.



"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", – заявил собеседник издания.



Известно также, что отправитель письма все еще не найден.



Елисейский дворец пока не дал официальных комментариев по этому поводу.