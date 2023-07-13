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Макрон получил письмо с отрубленным пальцем
13.07.2023 10:25 Наталья Богинская

Макрон получил письмо с отрубленным пальцем

В Елисейский дворец, резиденцию президента Франции Эммануэля Макрона, прислали письмо с отрубленным человеческим пальцем. Об этом сообщило французское издание Current Values со ссылкой на собственные источники.

По информации издания, корреспондентская служба Елисейского дворца в ночь на 10 июля получила по почте письмо с отрубленным человеческим пальцем. Отмечается, что он был помещен в холодильник. Личность человека, которому принадлежит палец, установлена. 

"Это немедленно инициировало соответствующую процедуру, чтобы о данном человеке могли позаботиться компетентные службы и провести соответствующее медицинское наблюдение", – заявил собеседник издания. 

Известно также, что отправитель письма все еще не найден. 

Елисейский дворец пока не дал официальных комментариев по этому поводу.

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