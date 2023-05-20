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Макрон: поездка Зеленского на саммит G7 - переломный момент
20.05.2023 15:37 Алина Груднева

Макрон: поездка Зеленского на саммит G7 - переломный момент

Президент Франции Эммануэль Макрон считает важной поездку украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G7 в Японии.

Об этом сообщает BFMTV.

По словам Макрона, этот визит может стать переломным моментом в войне и изменить "правила игры".

"Это дает украинскому президенту уникальную возможность лично объяснить ситуацию, донести свою мысль и поделиться своими взглядами. Я правда верю, что это может стать переломным моментом", — считает Макрон.
 

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