



Макрон: поездка Зеленского на саммит G7 - переломный момент

Президент Франции Эммануэль Макрон считает важной поездку украинского лидера Владимира Зеленского на саммит G7 в Японии.



Об этом сообщает BFMTV.



По словам Макрона, этот визит может стать переломным моментом в войне и изменить "правила игры".



"Это дает украинскому президенту уникальную возможность лично объяснить ситуацию, донести свою мысль и поделиться своими взглядами. Я правда верю, что это может стать переломным моментом", — считает Макрон.

