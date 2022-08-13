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Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО
13.08.2022 22:36 Ольга Белозерова

Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.

Об этом сообщает BFMTV.

По информации прессы, Макрон подписал протоколы о ратификации, которые были приняты парламентом Франции 2 августа.

"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", - говорится в заявлении Елисейского дворца. 

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