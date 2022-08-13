



Макрон подписал протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в НАТО

Президент Франции Эмманюэль Макрон подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО.



Об этом сообщает BFMTV.



По информации прессы, Макрон подписал протоколы о ратификации, которые были приняты парламентом Франции 2 августа.



"Этот суверенный выбор Финляндии и Швеции, двух европейских партнеров, укрепит их безопасность перед лицом текущей угрозы в их непосредственном соседстве и внесет значительный вклад, учитывая возможности этих двух партнеров, в коллективную позицию и нашу европейскую безопасность", - говорится в заявлении Елисейского дворца.