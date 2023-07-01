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Макрон отложил визит в Германию
01.07.2023 17:14 Алина Груднева

Макрон отложил визит в Германию

Президент Франции Эммануэль Макрон решил отложить запланированный на 2 июля визит в Германию.

По данным Le Figaro, об этом говорится в официальном заявлении.

Соответствующее решение было принято на фоне массовых беспорядков, вспыхнувших во Франции после убийства полицейским подростка.

"Президент Франции Макрон сегодня разговаривал по телефону с президентом Германии и проинформировал его о ситуации в стране. Президент Макрон обратился с просьбой отложить его запланированный государственный визит в Германию", — сообщили в ФРГ.

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