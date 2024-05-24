



Макрон о возвращении тел из Газы: с грустью узнал о смерти земляка

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал новость о возвращении в Израиль тел трех погибших от рук террористов ХАМАСа.



"Я с грустью узнал о смерти нашего земляка Эрнандеса", - сказал Макрон, выразив соболезнования семье.



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Он подчеркнул, что Франция по-прежнему более чем когда-либо привержена освобождению всех заложников, удерживаемых террористами ХАМАСа в Газе.



Напомним, что одним из троих возвращенных в ходе операции в Джабалии был Орион Эрнандес-Раду - 30 лет.



Он имел двойное гражданство - Мексики и Франции. Орион был бойфрендом Шани Люк, убийство которой шокировало весь мир. Террористы убили его 7 октября в районе Мифласим, а его тело забрали в Газу.

