



Макрон: нужно что-то делать с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность заключения ядерной сделки с Ираном.

Об этом сообщает Reuters.

"Предложение по поводу ядерной сделки не устраняет все разногласия между сторонами", - сказал он.

Макрон отметил, что на данный момент Иран имеет на своей стороне "мяч в руках".

"Необходим дальнейший диалог с Тегераном для обсуждения его программы создания баллистических ракет и его действий по созданию региональной нестабильности", - добавил он.

Президент Франции отметил, что "необходим дальнейший диалог с Тегераном для обсуждения его программы создания баллистических ракет и его действий по региональной нестабильности".