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Макрон: нужно что-то делать с Ираном
26.08.2022 22:54 Алина Груднева

Макрон: нужно что-то делать с Ираном

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал возможность заключения ядерной сделки с Ираном.

 
Об этом сообщает Reuters.
 
"Предложение по поводу ядерной сделки не устраняет все разногласия между сторонами", - сказал он.
 
Макрон отметил, что на данный момент Иран имеет на своей стороне "мяч в руках". 
 
"Необходим дальнейший диалог с Тегераном для обсуждения его программы создания баллистических ракет и его действий по созданию региональной нестабильности", - добавил он.
 
Президент Франции отметил, что "необходим дальнейший диалог с Тегераном для обсуждения его программы создания баллистических ракет и его действий по региональной нестабильности". 

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