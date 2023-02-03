



Макрон Нетаниягу: судебная реформа противоречит французской концепции демократии

Встреча между премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу и президентом Франции Эммануэлем Макроном, которая состоялась в четверг, вызвала отклик как в Израиле, так и во французских СМИ. По данным газеты "Монд", встреча между ними прошла в позитивном ключе.



Однако Макрон недвусмысленно предупредил Нетаниягу о том, что произойдет, если судебно-правовая реформа, предложенная министром юстиции Яривом Левиным, будет принята в существующем виде. Французские СМИ отмечают, что Макрон дал понять премьер-министру, что в этом случае, Франция сделает вывод, что Израиль "порвал с концепцией демократии".



Также было отмечено, что, несмотря на разногласия, встреча была успешной. Политики обсудили борьбу с Ираном и укрепление отношений между странами.



"Макрон выразил солидарность с Израилем в его борьбе с терроризмом, особенно после гнусного нападения, в результате которого семь израильтян были убиты возле синагоги в Иерусалиме в прошлую пятницу", — говорится в заявлении Елисейского дворца. — "Президент выразил обеспокоенность текущей ситуацией в стране и упомянул о важности избегать любых средств, которые могли бы способствовать эскалации насилия, которое уже унесло слишком много невинных жертв — палестинцев и израильтян".



Президент Макрон во время встречи в Елисейском дворце воздержался от публичной критики Нетаниягу в свете его противостояния с высшим судебным органом Израиля или насилия в Иудее и Самарии.



Французские СМИ также высказали критические замечания по поводу того, что премьер-министр Израиля получает такой теплый прием, несмотря на "крайне правое правительство, которое он возглавляет". Источник в Елисейском дворце объяснил, что "во Франции считают, что нам нужно поговорить с Нетаниягу, потому что он считается самым левым членом своего правительства и единственным "ответственным взрослым", который может остановить правовую революцию".