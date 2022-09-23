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Макрон не смог объяснить мотивы Путина в Украине
23.09.2022 11:41 Александр Юзовский

Макрон не смог объяснить мотивы Путина в Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон дал интервью CNN, в котором заявил, что не может объяснить действия российского президента Владимира Путина в Украине.

"У меня нет рационального объяснения. Мне кажется, это комбинация ресентимента, стратегии гегемонии в регионе и, я бы сказал, последствий COVID-19, изоляции", - заявил он, отвечая на вопрос о мотивах Путина на Украине.

Французский лидер также заявил, что вторжение Путина в Украину стало его первой гигантской ошибкой.

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