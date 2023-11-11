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Макрон назвал месяц, который станет решающим для Украины
11.11.2023 11:26 Алина Груднева

Макрон назвал месяц, который станет решающим для Украины

Декабрь будет решающим месяцев в войне, которая продолжается в Украине против России.

Такой прогноз в интервью BBC озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.

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"Следующий месяц будет решающим, поскольку Украина вовсю пытается вернуть утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", - отметил он. 

По словам французского лидера, пока что не пришло время для мирных переговоров между Украиной и Россией.

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