Макрон назвал месяц, который станет решающим для Украины
Декабрь будет решающим месяцев в войне, которая продолжается в Украине против России.
Такой прогноз в интервью BBC озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.
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"Следующий месяц будет решающим, поскольку Украина вовсю пытается вернуть утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", - отметил он.
По словам французского лидера, пока что не пришло время для мирных переговоров между Украиной и Россией.