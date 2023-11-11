



Макрон назвал месяц, который станет решающим для Украины

Декабрь будет решающим месяцев в войне, которая продолжается в Украине против России.



Такой прогноз в интервью BBC озвучил президент Франции Эммануэль Макрон.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Следующий месяц будет решающим, поскольку Украина вовсю пытается вернуть утраченные земли в ходе контрнаступательных операций", - отметил он.



По словам французского лидера, пока что не пришло время для мирных переговоров между Украиной и Россией.