



Макрон может лишить Путина высшего французского ордена

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил в пятницу, что может лишить Владимира Путина высшей награды Франции, но ждет подходящего момента для этого. Об этом сообщает France24.



Президент России стал кавалером ордена Почетного легиона в 2006 году, на фоне потепления отношений Москвы с Парижем и Западом.

Выступая после саммита ЕС, где рассматривался вопрос об увеличении поставок оружия в Украину, Макрон сообщил, что считает вопрос награждения Путина символическим, но тем не менее важным. Он заявил, что имеет право лишить Путина этой награды, но окончательного решения не принял.



"Подобные решения всегда имеют много смыслов, и важно выбрать подходящий момент, чтобы это сделать", – сказал глава республики.



Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон наградил Владимира Зеленского высшей наградой страны – орденом Почетного легиона.