



Макрон летит в Африку, чтобы противостоять ослаблению влияния Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон на этой неделе вылетит в Африку, чтобы противостоять попыткам России вытеснить Францию ​​с континента после того, как Париж потерпел ряд военных и политических неудач в своей бывшей сфере влияния, пишет Reuters.



Макрон посетит три африканские страны в бассейне Конго, а также Анголу, при этом неспокойным бывшим колониям Франции в Сахеле, где растут антифранцузские настроения, внимание якобы уделяться не будет.



Ожидается, что перед поездкой в ​​понедельник вечером Макрон изложит свою новую политику в отношении Африки в речи и на пресс-конференции в Елисейском дворце.



Тур состоится чуть более чем через неделю после того, как Буркина-Фасо выдворила из страны французские войска и разорвала военное соглашение, которое позволяло Франции бороться с повстанцами в западноафриканской стране, став последней африканской страной, отказавшейся от помощи Парижа.



Франция вывела свои войска из Мали в прошлом году после того, как местная хунта начала работать с российскими "военными подрядчиками" - ЧВК "Вагнер" - положив конец десятилетним операциям против исламистских повстанцев.



Российская частная военная компания "Вагнер" также разместилась в Центральноафриканской Республике, что вызвало в Париже опасения "эффекта домино" в то время, когда западные страны пытаются лоббировать глобальный Юг против России в связи с ее вторжением в Украину.



Макрон обвинил Россию в подпитке антифранцузской пропаганды в Африке для удовлетворения "грабительских" амбиций.



Но советники президента Франции на брифинге в пятницу отрицали, что Макрон будет пытаться вернуть утраченное влияние.



«Мы должны быть более внимательны к идее потери влияния. В этих странах существует интенсивный спрос на связи с Францией", — сказал один из советников.



Во время поездки Макрон сосредоточится на окружающей среде, примет участие в саммите по лесам в Габоне, а также встретится с африканскими художниками.



Но ожидается, что он также внесет больше ясности в новую военную стратегию Франции на континенте в своем выступлении в понедельник.

