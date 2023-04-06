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Макрон: Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине
06.04.2023 12:30 Ирина Демьянова

Макрон: Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине

Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине и вернуть стороны за стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Си Цзиньпином в Китае.

Макрон выразил убеждение, что Китай “должен сыграть важную роль в построении мира”. Президент Франции отметил, что именно для обсуждения этого приехал в Пекин.

"Я знаю, что могу рассчитывать на вас в отношении двух принципов, о которых я упомянул ранее: чтобы помочь вести России себя разумно и вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон.

Он призвал "надавить" на РФ.


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