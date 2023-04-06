



Макрон: Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине

Китай может убедить Россию прекратить боевые действия в Украине и вернуть стороны за стол переговоров, заявил президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с Си Цзиньпином в Китае.



Макрон выразил убеждение, что Китай “должен сыграть важную роль в построении мира”. Президент Франции отметил, что именно для обсуждения этого приехал в Пекин.



"Я знаю, что могу рассчитывать на вас в отношении двух принципов, о которых я упомянул ранее: чтобы помочь вести России себя разумно и вернуться за стол переговоров", - сказал Макрон.



Он призвал "надавить" на РФ.





