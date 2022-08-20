



Макрон: французы должны быть готовы заплатить цену за свою свободу

Французский лидер Эммануэль Макрон выступил с обращением, в котором снова осудил вторжение РФ в Украину и призвал сограждан согласиться заплатить цену за свободу, которой грозит российская агрессия.



"После жестокой атаки, начатой ​​Владимиром Путиным 24 февраля, война вернулась на европейскую землю в пределах нескольких часов от наших границ", - заявил президент Франции.



"Призраки духа реванша, вопиющие нарушения суверенитета государств, невыносимое пренебрежение к народам, империализм снова появляются из прошлого, чтобы навязать себя в повседневной жизни нашей Европы, наших соседей, наших друзей", - отметил французский лидер.



"Я думаю о нашем народе, которому понадобится сила духа, чтобы... противостоять неопределенности, иногда уступчивости и невзгодам, и, объединившись, согласиться заплатить цену за нашу свободу и наши ценности", - добавил Макрон.