



Макрон - французам: "Период изобилия закончился"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов готовиться к кризису.



Выступая на открытии заседания Совета министров он заявил, что "период изобилия" завершен и из-за российско-украинской войны придется жить в условиях кризиса.



"Мы переживаем большие потрясения. Это можно считать окончанием периода изобилия. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - заявил Макрон.



"Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - заключил он.