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Макрон - французам: "Период изобилия закончился"
24.08.2022 20:46 Александр Юзовский

Макрон - французам: "Период изобилия закончился"

Президент Франции Эммануэль Макрон призвал французов готовиться к кризису.

Выступая на открытии заседания Совета министров он заявил, что "период изобилия" завершен и из-за российско-украинской войны придется жить в условиях кризиса.

"Мы переживаем большие потрясения. Это можно считать окончанием периода изобилия. Нам придется столкнуться с экономическими последствиями. Речь идет о продуктах и технологиях, которые казались нам всегда доступными", - заявил Макрон.

"Свобода имеет свою цену, которая может потребовать жертв", - заключил он.

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