



Макрон: Франция продолжит помогать Украине

Франция продолжит и дальше помогать Украине, чтобы страна отвоевала свои территории.

Об этом сказал президент Франции Эммануэль Макрон.

По его словам, Париж не хочет Третьей мировой войны.

"Мы помогаем Украине устоять на своей земле, но никогда не нападать на Россию. Владимир Путин должен остановить эту войну и уважать территориальную целостность Украины", - подчеркнул он.

По словам Макрона, Франция предоставит Украине гаубицы "Цезарь" для контрнаступления, а также ПВО и бронетехнику.