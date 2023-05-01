



Маккарти во время встречи с Нетаниягу: мир безопаснее, когда США и Израиль рядом

В совместном заявлении со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствует недавнюю меру, приуроченную к 75-летию Израиля, которая была одобрена подавляющим большинством представителей США.



“Добиться 95-процентного согласия в чем бы то ни было сегодня — это немаловажно, и я думаю, что это выражает силу этого союза и силу этой поддержки“, — говорит премьер.



Маккарти говорит, что израильско-американские связи “растут с каждым годом“ с момента создания еврейского государства в 1948 году.



“Я смотрю в следующие 75 лет“, — говорит он Нетаниягу.



Маккарти добавляет: “Мир лучше, когда Америка и Израиль сближаются. Мир стал безопаснее“.



