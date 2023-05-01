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Маккарти во время встречи с Нетаниягу: мир безопаснее, когда США и Израиль рядом
01.05.2023 16:36 Ирина Демьянова

Маккарти во время встречи с Нетаниягу: мир безопаснее, когда США и Израиль рядом

В совместном заявлении со спикером Палаты представителей Кевином Маккарти премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствует недавнюю меру, приуроченную к 75-летию Израиля, которая была одобрена подавляющим большинством представителей США.

“Добиться 95-процентного согласия в чем бы то ни было сегодня — это немаловажно, и я думаю, что это выражает силу этого союза и силу этой поддержки“, — говорит премьер.

Маккарти говорит, что израильско-американские связи “растут с каждым годом“ с момента создания еврейского государства в 1948 году.

“Я смотрю в следующие 75 лет“, — говорит он Нетаниягу.

Маккарти добавляет: “Мир лучше, когда Америка и Израиль сближаются. Мир стал безопаснее“.

 

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