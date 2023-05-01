



Маккарти, обращаясь к Кнессету: Нет другого места, где бы я хотел быть

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти обратился к Кнессету, став вторым спикером Палаты представителей, который когда-либо делал это.



Маккарти отметил, что это его первая зарубежная поездка в качестве спикера. “Нет другого места, где бы я хотел быть”, — говорит он.



“Возрождение Израиля — это не что иное, как современное чудо, и я благодарю вас за это. Сегодня, спустя 75 лет после провозглашения независимости, огни Израиля сияют ярче, чем когда-либо”, - сказал он.



