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Маккарти, обращаясь к Кнессету: Нет другого места, где бы я хотел быть
01.05.2023 18:08 Ирина Демьянова

Маккарти, обращаясь к Кнессету: Нет другого места, где бы я хотел быть

Спикер Палаты представителей США Кевин Маккарти обратился к Кнессету, став вторым спикером Палаты представителей, который когда-либо делал это.

Маккарти отметил, что это его первая зарубежная поездка в качестве спикера. “Нет другого места, где бы я хотел быть”, — говорит он.

“Возрождение Израиля — это не что иное, как современное чудо, и я благодарю вас за это. Сегодня, спустя 75 лет после провозглашения независимости, огни Израиля сияют ярче, чем когда-либо”, - сказал он.

 

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