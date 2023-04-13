



Майора ЦАХАЛа посадили за кражу оборудования с танков

Командир роты в звании майора 82-го батальона бронетанкового корпуса был отправлен в тюрьму, а его лейтенант и еще один солдат были арестованы, после того как они проникли на базу ЦАХАЛа и планировали украсть оборудование со старых танков. Такую информацию публикует газета "Исраэль Хайом".



В минувшие выходные дежурный офицер одной из военных баз заметила трех мужчин в форме, которые находились возле танков, предназначенных на слом.



Когда трое поняли, что их увидели, они тут же скрылись с места происшествия, ничего не взяв. Дежурный по штабу вызвал силы, и на поиски злоумышленников были направлены полицейские.



В этом районе кочует довольно много бедуинов, и ЦАХАЛ пытается бороться с таким явлением, как воровство с полигонов и баз. Но в ретроспективе выясняется, что "воры" - это два офицера и солдат, один из которых - командир роты 82-го батальона 7-й танковой бригады, которые планировали "доукомплектовать оборудование" из танков, предназначенных на слом.



Оказывается, это давняя "традиция" танкистов, которые дополняют оборудование от старых танков, и поэтому их не судят за недостаток потерянного оборудования. Согласно военным источникам, два офицера и солдат не осознали, что они проникли на другую базу, на которой не должны были находиться. Источники также заявили, что дежурный офицер "выполнила свою роль достойно".



В связи с серьезным случаем взломщики были привлечены к дисциплинарному разбирательству, которое провел командир 7-й бронетанковой бригады полковник Ифтах Норкин. Командир бригады отправил командира роты на семь дней в тюрьму, его заместителя в звании лейтенанта - на 28 дней, а солдата в звании сержанта - на 21 день.



Источники, посвященные в детали, заявили, что дело особенно серьезное, поскольку они узнали о нем от командира роты, который не только одобрил операцию, но и участвовал в ней вместе со своим лейтенантом.

