Махмуд Аббас встретился с Лиз Трасс

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН.



Встреча состоялась на следующий день после того как Лиз Трасс заявила о возможности перенести британское посольство в Иерусалим.



В заявлении Аббаса говорится, что они обсудили "вопросы, представляющие взаимный интерес".





H.E. President Mahmoud #Abbas of the State of #Palestine and Minister Dr. Riyad Mansour @Palestine_UN join Prime Minister @trussliz of the @UKUN_NewYork on the sidelines of #UNGA to discuss issues of mutual interest. @UN #UnitedKingdom #UNGA77 pic.twitter.com/TMQXD7vuJa