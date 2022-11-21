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Махмуд Аббас встретился с Эрдоганом
21.11.2022 08:10 Алина Груднева

Махмуд Аббас встретился с Эрдоганом

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

 
Их встреча состоялась на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.
 
По данным "Анадолу", Эрдоган наблюдал за церемонией вместе с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и приглашенными главами государств и правительств.
 
Кроме Аббаса, он встретился и побеседовал с президентом Египта, королем Иордании, эмиром Дубая, наследным принцем Кувейта, наследным принцем Саудовской Аравии и президентом ФИФА.

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