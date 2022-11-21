



Махмуд Аббас встретился с Эрдоганом

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас встретился с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Их встреча состоялась на церемонии открытия чемпионата мира по футболу в Катаре.

По данным "Анадолу", Эрдоган наблюдал за церемонией вместе с эмиром Катара шейхом Тамимом бин Хамадом Аль Тани и приглашенными главами государств и правительств.

Кроме Аббаса, он встретился и побеседовал с президентом Египта, королем Иордании, эмиром Дубая, наследным принцем Кувейта, наследным принцем Саудовской Аравии и президентом ФИФА.