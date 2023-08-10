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Махмуд Аббас устроил кадровые чистки
10.08.2023 15:32 Алина Груднева

Махмуд Аббас устроил кадровые чистки

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас устроил кадровые чистки, уволив 10 "губернаторов".

По данным арабских СМИ, он приказал уйти в отставку верхушке северной части Газы, городов Газа, Хан-Юнис и Рафах.

Кроме того, он сместил "губернаторов" Дженина, Шхема, Калькилии, Тулкарм, Бейт-Лехем, Хеврона, Тубаса, Иерихона и в долине реки Иордан.

Причина таких действий Аббаса не раскрывается. Уточняется, что председатель ПА приказал создать специальный комитет для поиска подходящих кандидатов на эти должности.

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