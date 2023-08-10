



Махмуд Аббас устроил кадровые чистки

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас устроил кадровые чистки, уволив 10 "губернаторов".



По данным арабских СМИ, он приказал уйти в отставку верхушке северной части Газы, городов Газа, Хан-Юнис и Рафах.



Кроме того, он сместил "губернаторов" Дженина, Шхема, Калькилии, Тулкарм, Бейт-Лехем, Хеврона, Тубаса, Иерихона и в долине реки Иордан.



Причина таких действий Аббаса не раскрывается. Уточняется, что председатель ПА приказал создать специальный комитет для поиска подходящих кандидатов на эти должности.