Махмуд Аббас посетит конференцию "единства" в Каире
Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас возглавит делегацию, которая посетит конференцию "единства" в Каире, которая состоится 30 июля.
В состав делегации также войдут представители ХАМАСа и ФАТХа.
На мероприятии стороны обсудят пути достижения "национального единства" и последние события в регионе.
Более того, Аббас надеется убедить ХАМАС присоединиться к новому "палестинскому правительству единства", чтобы положить конец расколу. Этот вопрос он и главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе обсуждали с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.
Что примечательно, "Исламский джихад" решил бойкотировать конференцию в Каире из-за продолжающихся арестов террористов силами безопасности ПА.