



Махмуд Аббас посетит конференцию "единства" в Каире

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас возглавит делегацию, которая посетит конференцию "единства" в Каире, которая состоится 30 июля.



В состав делегации также войдут представители ХАМАСа и ФАТХа.



На мероприятии стороны обсудят пути достижения "национального единства" и последние события в регионе.



Более того, Аббас надеется убедить ХАМАС присоединиться к новому "палестинскому правительству единства", чтобы положить конец расколу. Этот вопрос он и главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе обсуждали с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.



Что примечательно, "Исламский джихад" решил бойкотировать конференцию в Каире из-за продолжающихся арестов террористов силами безопасности ПА.