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Махмуд Аббас посетит конференцию "единства" в Каире
29.07.2023 16:20 Алина Груднева

Махмуд Аббас посетит конференцию "единства" в Каире

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас возглавит делегацию, которая посетит конференцию "единства" в Каире, которая состоится 30 июля.

В состав делегации также войдут представители ХАМАСа и ФАТХа.

На мероприятии стороны обсудят пути достижения "национального единства" и последние события в регионе.

Более того, Аббас надеется убедить ХАМАС присоединиться к новому "палестинскому правительству единства", чтобы положить конец расколу. Этот вопрос он и главарь ХАМАСа Исмаил Ханийе обсуждали с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Что примечательно, "Исламский джихад" решил бойкотировать конференцию в Каире из-за продолжающихся арестов террористов силами безопасности ПА.

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