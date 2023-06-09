



Махмуд Аббас посетит Китай на следующей неделе

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас совершит государственный визит в Китай на следующей неделе. Об этом заявил официальный Пекин в пятницу после того, как Китай выразил готовность помочь облегчить израильско-палестинские мирные переговоры.



“По приглашению председателя Си Цзиньпина президент Палестины Махмуд Аббас посетит Китай с государственным визитом с 13 по 16 июня”, — заявила в пятницу официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.



“Он является первым главой арабского государства, принятым Китаем в этом году, что полностью олицетворяет высокий уровень добрых отношений между Китаем и Палестиной, которые традиционно были дружественными”, — заявил позже на очередном брифинге официальный представитель министерства Ван Вэньбинь.



“Аббас — старый и хороший друг китайского народа, - добавил он. - Китай всегда твердо поддерживал справедливое дело палестинского народа по восстановлению его законных национальных прав”.



Пекин стремится укрепить свои связи с Ближним Востоком, бросив вызов давнему влиянию США там — эти усилия вызвали упреки со стороны Вашингтона.



В декабре прошлого года Си посетил Саудовскую Аравию с миссионерским визитом, в ходе которого он также встретился с Аббасом и пообещал “работать для скорейшего, справедливого и прочного решения палестинского вопроса”.



А во время поездки в Эр-Рияд на этой неделе госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Саудовская Аравия не была вынуждена выбирать между Вашингтоном и Пекином, заявив примирительный тон после напряженности в отношениях с давним союзником.



Блинкен также на этой неделе попытался стать посредником в израильско-палестинской напряженности, призвав премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу не подрывать перспективы палестинского государства.



Израильско-палестинские мирные переговоры зашли в тупик с 2014 года.



В апреле министр иностранных дел Китая Цинь Ган заявил своим израильским и палестинским коллегам, что его страна готова помочь мирным переговорам, сообщает Синьхуа.



