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Махмуд Аббас поддержал Путина
01.07.2023 14:33 Алина Груднева

Махмуд Аббас поддержал Путина

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил президенту РФ Владимиру Путину.

По данным пресс-службы Кремля, разговор состоялся в выходные.

"Аббас заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - сказано в заявлении.

Стороны выразили "обоюдный настрой" на дальнейшее развитие российско-палестинских отношений.

"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе", - добавили в Кремле.

В ходе разговора Путин поздравил Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам.
 

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