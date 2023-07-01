



Махмуд Аббас поддержал Путина

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас позвонил президенту РФ Владимиру Путину.



По данным пресс-службы Кремля, разговор состоялся в выходные.



"Аббас заявил о своей полной поддержке действий российского руководства по защите конституционного строя и правопорядка, предпринятых в ходе событий 24 июня", - сказано в заявлении.



Стороны выразили "обоюдный настрой" на дальнейшее развитие российско-палестинских отношений.



"С российской стороны подтверждена принципиальная позиция в пользу справедливого и устойчивого решения палестино-израильского конфликта на существующей международно-правовой основе", - добавили в Кремле.



В ходе разговора Путин поздравил Аббаса и всех палестинцев с праздником Курбан-байрам.

