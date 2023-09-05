



Махмуд Аббас: нацисты убивали евреев только ради их денег

Председатель Палестинской автономии Махмуд Аббас с "оптимизмом" поговорил о Холокосте, сказав, что евреи были убиты только из-за того, что нацисты пытались завладеть их деньгами, а не из-за их национальной идентичности.



"Это объясняется во многих еврейских книгах. Они говорят, что Гитлер убил их из-за их еврейства. Это не так. Нацисты боролись с ними из-за их социальной роли, а не из-за их религии. Гитлер воевал с евреями, потому что они занимались ростовщичеством и имели деньги", - сказал Аббас.



По словам председателя ПА, Бен-Гурион организовал беспорядки среди евреев, которые в конечном итоге были изгнаны из арабских стран.



"Он посылал людей от своего имени в Ирак, чтобы те убивали, уничтожали и прятали взрывчатку в синагогах, чтобы заставить иракских евреев эмигрировать, и именно это и произошло. В Египте было дело Лавона, а затем то же самое произошло и в Марокко", - добавил он.



По его словам, палестинцы имеют "божественный документ" в Коране, определяющий "палестинскую" идентичность Иерусалима и мечети Аль-Акса.



"Наш конфликт с Израилем — это, по сути, политический конфликт, а не конфликт из-за какой-то конкретной религии", — отметил Аббас, добавив, что палестинцы не позволят и не согласятся изменить "правовой и исторический статус" Иерусалима.

