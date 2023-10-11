



Махане-Мамлахти войдет в чрезвычайное правительство после голосования

В 19:00, 12 октября, в Кнессете состоится голосование относительно включения пяти депутатов "Махане-Мамлахти" в состав чрезвычайного правительства единства.



Ожидается, что в него войдут Бени Ганц, Гади Айзенкот, Гидеон Саар, Хили Троппер и Ифат Шаша-Битон.



Ганц также войдет в "узкий кабинет" вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом.



Ранее были перечислены основные положения чрезвычайного правительства единства, о формировании которого объявили Нетаниягу и Ганц.