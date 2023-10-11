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Махане-Мамлахти войдет в чрезвычайное правительство после голосования
11.10.2023 22:26 Алина Груднева

Махане-Мамлахти войдет в чрезвычайное правительство после голосования

В 19:00, 12 октября, в Кнессете состоится голосование относительно включения пяти депутатов "Махане-Мамлахти" в состав чрезвычайного правительства единства.

Ожидается, что в него войдут Бени Ганц, Гади Айзенкот, Гидеон Саар, Хили Троппер и Ифат Шаша-Битон.

Ганц также войдет в "узкий кабинет" вместе с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром обороны Йоавом Галантом.

Ранее были перечислены основные положения чрезвычайного правительства единства, о формировании которого объявили Нетаниягу и Ганц.

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