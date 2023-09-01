



"Махане-Мамлахти" продолжает лидировать, “Оцма Иегудит” теряет мандаты – опрос

Согласно еженедельному опросу газеты “Маарив”, если бы выборы были сегодня, то голоса избирателей распределились бы следующим образом: "Махане-Мамлахти" – 31 мандат,

“Ликуд” – 27 мандатов,

“Еш Атид” – 17,

ШАС – 10,

“Яадут ха-Тора” – 7,

“Религиозный сионизм” – 5,

“Хадаш-ТААЛь”, НДИ, РААМ – по 5 мандатов,

“Оцма Йегудит”, МЕРЕЦ – по 4 мандата.



Коалиция в данном опросе набирает 53 мандата, оппозиция – 57, арабские списки – 10 мандатов.



В опросе также был задан вопрос об удовлетворенности респондентов государственной системой образования. Согласно полученным ответам 41% не очень удовлетворены, 29% совсем не удовлетворены, 21% вполне удовлетворены, 2% очень довольны.

