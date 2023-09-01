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"Махане-Мамлахти" продолжает лидировать, “Оцма Иегудит” теряет мандаты – опрос
01.09.2023 11:47 Евгения Маркова

"Махане-Мамлахти" продолжает лидировать, “Оцма Иегудит” теряет мандаты – опрос

Согласно еженедельному опросу газеты “Маарив”, если бы выборы были сегодня, то голоса избирателей распределились бы следующим образом: "Махане-Мамлахти" – 31 мандат, 

  • “Ликуд” – 27 мандатов, 
  • “Еш Атид” – 17, 
  • ШАС – 10, 
  • “Яадут ха-Тора” – 7, 
  • “Религиозный сионизм” – 5, 
  • “Хадаш-ТААЛь”, НДИ, РААМ – по 5 мандатов, 
  • “Оцма Йегудит”, МЕРЕЦ – по 4 мандата. 
 
Коалиция в данном опросе набирает 53 мандата, оппозиция – 57, арабские списки – 10 мандатов. 
 
В опросе также был задан вопрос об удовлетворенности респондентов государственной системой образования. Согласно полученным ответам 41% не очень удовлетворены, 29% совсем не удовлетворены, 21% вполне удовлетворены, 2% очень довольны. 
 

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