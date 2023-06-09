



МАГАТЭ запускает программу помощи Украине в связи с подрывом Каховской ГЭС

В МАГАТЭ заявили о запуске программы помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке. Гендиректор Рафаэль Гросси на днях возглавит миссию МАГАТЭ в Украине.



"Сегодня я запускаю программу помощи Украине в ответ на затопление дамбы в Новой Каховке и запрос президента Украины Владимира Зеленского о международной помощи", - сообщил Гросси в Twitter.



Он также сказал, что на днях возглавит миссию МАГАТЭ в Украине, которая, в частности, будет касаться Запорожской АЭС.



По словам Гросси, он также представит Зеленскому новый план МАГАТЭ. По его словам, Украина может рассчитывать на поддержку организации во время преодоления последствий Каховской катастрофы.



"С помощью ядерных методик мы определим влияние на питьевую воду, здоровье людей, почвы и водные ресурсы, а также оценим целостность критической инфраструктуры", - добавил гендиректор МАГАТЭ.