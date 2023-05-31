



МАГАТЭ закрыло расследование по ядерному объекту в Иране, обнаруженному Израилем

Ядерный наблюдатель ООН заявил в среду, что закрыл расследование предполагаемого ядерного объекта в Иране, о котором премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу сообщил в 2019 году, пишет i24news.



В своем отчете Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило, что Исламская Республика дала объяснения частицам урана, обнаруженным на подозрительном объекте Мариван в графстве Абеде, и что “на данном этапе этот вопрос больше не является нерешенным”.



МАГАТЭ сообщило об обнаружении следов радиоактивных материалов на трех объектах, не заявленных Ираном, что подорвало усилия по восстановлению исторической сделки 2015 года между Тегераном и крупными державами.



Между тем, МАГАТЭ также сообщило, что Иран значительно увеличил свои запасы обогащенного урана в последние месяцы, продолжая ядерную эскалацию . Агентство, однако, отметило прогресс в сотрудничестве с Ираном, в том числе по незадекларированным объектам.



Участок Мариван в южной провинции Фарс является первым объектом, который рассматривается в рамках рабочего плана, согласованного Ираном и МАГАТЭ в марте. Два других участка — Варамин и Туркузабад.



Отчет был опубликован за несколько дней до того, как совет управляющих МАГАТЭ должен был собраться для рассмотрения прогресса в решении остающихся проблем, вызывающих обеспокоенность наблюдательного органа. В своем отчете агентство сообщило, что предполагаемые запасы обогащенного урана в Иране более чем в 23 раза превышают лимит, установленный в соглашении 2015 года.



По состоянию на 13 мая общий запас обогащенного урана в Иране оценивался в 10 459 фунтов. Лимит в сделке 2015 года составлял 447 фунтов. В отчете также говорится, что Иран продолжает обогащение урана до уровней, превышающих лимит в 3,67%, предусмотренный в сделке.



