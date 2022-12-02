



МАГАТЭ: Вопрос по безопасности Запорожской АЭС скоро будет решен

Решение по безопасности Запорожской АЭС может быть достигнуто уже к концу этого года. Сейчас обе стороны соглашаются по некоторым принципам. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в интервью итальянскому изданию La Repubblica.



По его словам, в обсуждении безопасности атомной станции был достигнут "важный прогресс".



"Сейчас обе стороны пришли к соглашению по поводу некоторых фундаментальных принципов. Первая - это защита: это означает согласиться, что вы не стреляете ни со станции ни в станцию. Вторая - это признание того, что МАГАТЭ представляет единственно возможный путь", - сказал Гросси.



В свою очередь глава МАГАТЭ согласился с требованием украинской стороны, чтобы россияне вывели вооружение с АЭС.



"Вывод вооружений со станции - это то, чего требуют украинцы, и их точка зрения ясна. И это в любом случае было бы частью общей договоренности", - отметил Гросси.



По его словам, российская сторона якобы "не против договора и принципа защиты АЭС" и "не просит ничего взамен".



"Мое обязательство состоит в том, чтобы достичь решения как можно быстрее. Надеюсь, это произойдет до конца года", - анонсировал Гросси.



Также глава МАГАТЭ добавил, что в ближайшее время может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.



Напомним, ранее глава МАГАТЭ сообщил, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все более тревожной.