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МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины
29.11.2022 17:23 Раиса Вовк

МАГАТЭ усилит присутствие на всех АЭС Украины

Международное агентство по атомной энергии приняло решение усилить свое присутствие на всех атомных электростанциях в Украине на фоне российских обстрелов. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэля Гросси в Twitter.

Он рассказал, что провел разговор с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой, в ходе которого обсуждался вопрос срочного создания зоны ядерной безопасности вокруг Запорожской АЭС, находящейся под контролем российских оккупантов.

"Я также подтвердил, что МАГАТЭ усилит свое присутствие на всех АЭС Украины для защиты ее энергетической инфраструктуры", - подчеркнул Гросси.
 

Напомним, ранее Гросси заявлял, что ситуация с атомными электростанциями в Украине становится все тревожнее, поскольку на прошлой неделе впервые все АЭС одновременно потеряли внешнее питание из-за массированного удара россиян.

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