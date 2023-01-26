



МАГАТЭ: у Ирана достаточно урана для нескольких ядерных бомб

Иран накопил достаточно обогащенного урана для получения нескольких ядерных боеголовок.



По данным CNN, такое предупреждение в Брюсселе сделал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в преддверии официального визита в Тегеран.



По его словам, Запад должен удвоить дипломатические усилия, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия. Гросси подчеркнул, что у Исламской Республики уже есть 70 кг урана, обогащенного до 60%, и 1000 кг - до 20%.



Глава МАГАТЭ отметил, что в феврале направляется в Тегеран для "столь необходимого политического диалога", несмотря на то, что ядерная сделка, которая по его мнению является "пустой оболочкой", находится в плачевном состоянии.



"Никакие обязательства в рамках ядерной сделки не выполняются, и все ограничения нарушались неоднократно", — пояснил Гросси.

