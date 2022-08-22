



МАГАТЭ требует от Ирана объяснений

Международное агентство по атомной энергии абсолютно не намерено отказываться от своих требований к Ирану по поводу предоставления ответов относительно незаявленных ядерных материалов, обнаруженных на нескольких объектах в стране.

Об этом сказал глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в комментарии CNN.

"У нас есть юридическое обязательство, которое заключается в том, чтобы выяснить многие вещи, которые Ирану еще предстоит прояснить", - сказал он.

По словам Гросси, пока что Тегеран не дал МАГАТЭ технически достоверных объяснений, которые нужны для выяснения происхождения следов урана и наличия оборудования на объектах.

"Это очень просто. Давайте объясним: если там был ядерный материал, то где он сейчас? Если там была техника, то где она сейчас", - обратился он к Ирану.