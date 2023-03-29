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МАГАТЭ придумало новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции
29.03.2023 16:23 Раиса Вовк

МАГАТЭ придумало новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции

Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами. Об этом заявил генеральный директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Запорожскую АЭС.

Гросси сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предполагает сужение зоны безопасности вокруг станции.

"Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", - сказал гендиректор МАГАТЭ.

Он отметил, что пытается подготовить реалистичные мероприятия, которые одобрят все стороны. "Я оптимист и считаю, что это возможно", - добавил Гросси.

Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня, 29 марта, прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Также глава МАГАТЭ 27 марта встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье. 

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