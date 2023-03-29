



МАГАТЭ придумало новую концепцию защиты Запорожской атомной электростанции

Международное агентство по атомной энергии разрабатывает новую концепцию защиты Запорожской АЭС и обсуждает этот вопрос с российской и украинской сторонами. Об этом заявил генеральный директора МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Запорожскую АЭС.



Гросси сообщил, что по сравнению с предыдущим планом новая концепция предполагает сужение зоны безопасности вокруг станции.



"Мы разрабатываем концепцию, которая рассчитана на защиту станции более локально", - сказал гендиректор МАГАТЭ.



Он отметил, что пытается подготовить реалистичные мероприятия, которые одобрят все стороны. "Я оптимист и считаю, что это возможно", - добавил Гросси.



Напомним, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня, 29 марта, прибыл на оккупированную россиянами Запорожскую АЭС. Также глава МАГАТЭ 27 марта встретился с президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.