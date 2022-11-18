



МАГАТЭ потребовала от России покинуть Запорожскую АЭС

В МАГАТЭ Россию призвали покинуть Запорожскую АЭС

Совет управляющих МАГАТЭ одобрил резолюцию, призывающую Россию покинуть Запорожскую АЭС



Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) призвал Россию покинуть Запорожскую АЭС.



"Совет управляющих не признает попытки РФ завладеть украинской Запорожской АЭС и призывает Россию немедленно отказаться от своих необоснованных претензий на право собственности на эту станцию" - прокомментировали в МАГАТЭ.



Кроме того, в организации снова заявили, что не обнаружили в Украине следов изготовления "грязной бомбы".



Как сообщили дипломатические источники, соответствующая резолюция была представлена Канадой и Финляндией. Проект одобрили 24 из 35 стран, которые входят в совет управляющих. При этом против проголосовали Россия и Китай.



Ранее гендиректор агентства Рафаэль Гросси выразил опасения, что ситуация на Запорожской АЭС выйдет из-под контроля из-за продолжающихся обстрелов и регулярных перебоев с внешним питанием.



ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с Энергодаром, это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. Она захвачена российскими военными с марта 2022 года. Станцию регулярно обстреливают.