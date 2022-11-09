



МАГАТЭ поставило точку: никакой "грязной бомбы" в Украине нет

Международное агентство по атомной энергии не нашло никаких признаков того, что Украина близка к подготовке или созданию так называемой "грязной бомбы". Инспекция МАГАТЭ это проверила. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ на полях 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата в Шарм-эль-Шейхе.



"Мы немедленно в течение нескольких дней собрали команду инспекторов для трех объектов. Мы смогли подтвердить, что не было никаких доказательств перенаправления или иного нецелевого использования ядерного материала в Украине", - отметил Гросси.



При этом он добавил, что МАГАТЭ "не могло проигнорировать обвинения в создании "грязной бомбы", поскольку это были обвинения в более широком нарративе об использовании ядерного оружия".



Что за "грязная бомба"?



Напомним, что в октябре Россия обвинила Украину в подготовке так называемых провокаций с использованием "грязной бомбы".



На что Украина отреагировала. В частности, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил экспертов МАГАТЭ в страну, чтобы проверить мирные объекты, на которых, как уверяет РФ, якобы происходит разработка "грязной бомбы".



После чего МАГАТЭ провело инспекцию и по своему итогу выпустило заявление, в котором констатировало - никакой незаявленной ядерной деятельности в Украине обнаружено не было.

