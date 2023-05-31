



МАГАТЭ: переустановлено оборудование для мониторинга на объектах в Иране

Инспекторы МАГАТЭ переустановили оборудование для мониторинга на некоторых иранских ядерных объектах.



По данным Reuters, изначально оно было установлено в рамках ядерной сделки 2015 года, однако официальный Тегеран в прошлом году приказал снять приборы.



Дополнительное оборудование для мониторинга включало камеры наблюдения в Исфахане, где производятся детали центрифуг. Другие средства для отслеживания деятельности были установлены на двух других объектах по обогащению урана.



"МАГАТЭ ожидает участия Ирана в решении вопросов, включая установку дополнительного оборудования для мониторинга, о чем было объявлено несколько месяцев назад", - сказано в сообщении.

