



МАГАТЭ опубликовало отчёт по итогам миссии на Запорожскую АЭС: детали

Международное агентство по атомной энергетике представило отчет по итогам инспекции на Запорожскую атомную электростанцию в Энергодаре. Объект с марта находится под контролем российских оккупационных войск, что беспокоит не только власти Украины, но и мировое сообщество.



На сайте МАГАТЭ опубликован отчет на 52 страницах под названием "Ядерная безопасность и гарантии в Украине. Второй сводный отчет генерального директора".



Основные выводы:



Ситуация беспрецедентна. Это первый случай военного конфликта на объектах крупной ядерной энергетике. Ядерная авария может иметь серьезные последствия внутри страны и за ее пределами.



Жизненно важно, чтобы было установлено постоянное присутствие МАГАТЭ на ЗАЭС. Это будет иметь первостепенное значение для стабилизации ситуации.

Специалисты миссии будут проводить детальную и непрерывную работу по оценке физических ущербов объектам станции, определению работоспособности основных и резервных систем охраны и безопасности, а также оценивать условия труда персонала.



У МАГАТЭ есть конкретный и подробный технический план оказания помощи в области охраны и безопасности. В частности, он начались поставки оборудования на Запорожскую АЭС.



Для предотвращении аварии нужно принять меры такие как немедленное установление зоны ядерной безопасности. МАГАТЭ готово немедленно начать консультации для срочного создания соответствующей зоны.



По горячим следам



Вечером 2 сентября Гросси по прибытию в Вену вышел на брифинг с предварительными итогами визита на ЗАЭС, в ходе которого ответил на главные вопросы и анонсировал подготовку подробного отчета.



Основные его заявления:



"Мы решили организовать постоянное присутствие на ЗАЭС. Там будут оставаться два представителя нашей миссии… (Они, - ред.) будут оставаться в течение определенного времени вплоть до стабилизации ситуации. Пока не станет ситуация более стабильной";



"Я смог увидеть собственными глазами дыры, остатки снарядов на зданиях, что означает, что физическая целостность объектов была нарушена, и неоднократно… Но большинство систем по обеспечению защиты и безопасности в относительно хорошем состоянии";



"Ми увидели то, о чем я направлял запрос, все, что я хотел. Даже когда мы просто там проходили мимо, если мы видели, что что-то нужно рассмотреть, я говорил "нам надо туда" и нас туда сопровождали. Это очень важно… В этот раз нам удалось увидеть все, что хотели".



Кроме того, Гросси подчеркнул, что увидел "ключевые вещи", ситуация на ЗАЭС не идеальная, но ее нельзя сравнивать с захватом Чернобыльской, а в ходе инспекции люди из Росатома запретили общаться с персоналом станции и представителями оккупационных сил.



Отдельно он отметил, что украинский персонал находится в тяжелом эмоциональном и психологическом состоянии. Но благодаря профессионализму отлично выполняет свою работу.



Ожидания Украины



Украинская сторона возлагала определенные надежды на миссию МАГАТЭ. Предполагалась, что она подтвердит, что:



вокруг станции должна быть создана 10-км демилитаризованная зона;

российские войска должны покинуть территорию ЗАЭС и выйти из демилитаризованной зоны;

в Энергодар должна вернуться законная украинская власть;

Запорожская АЭС должна вернуться под контроль "Энергоатома".



Президент Украины Владимир Зеленский посетовал на то, что с миссией на объект не допустили украинских и международных журналистов, а МАГАТЭ в итоге не поспособствовало этому. Позже российская сторона заявила, что пропускали только людей из заранее согласованного списка.



"К сожалению, мы не услышали от МАГАТЭ главного - призыва России демилитаризовать станцию. Я надеюсь, что миссия выполнит то, о чем мы договорились, и послужит интересам всего международного сообщества", - подчеркнул Зеленский.



Мировая реакция



Европейский союз выразил поддержку работе миссии МАГАТЭ на Запорожской атомной станции. Президент Евросовета Шарль Мишель подчеркнул, что Россия поставила мир под угрозу, и присутствие международных экспертов на станции является необходимым.



В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что вывод оккупационных войск является единственном способом восстановления безопасности, а турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган снова предложил услуги посредника, но теперь в вопросе ЗАЭС.



Кроме того, представители Литвы, которая активно вовлеклась в данную тему, предложили направить на объект международную миротворческую или полицейскую миссию. Официальный Вильнюс подтвердил, что готов предоставить своих силовиков для этой цели.