



МАГАТЭ направит постоянные миссии на все атомные станции в Украине

Международное агентство по атомной энергии в ближайшее время намерено направить постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.



Шмыгаль встретился с директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси во время его визита в Париж.



"Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине. Независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС. Это значительно повысит техническую и технологическую безопасность", - заявил он.



По словам премьера, миссии должны обезопасить станции и фиксировать все возможные попытки внешних воздействий, в частности, обстрелы со стороны россиян.



Шмыгаль также подчеркнул, что демилитаризация Запорожской АЭС - это пункт №1 мирного плана, предложенный президентом Владимиром Зеленским.

Премьер-министр и директор МАГАТЭ проговорили шаги, необходимые для демилитаризации ЗАЭС. Шмыгаль добавил, что нужно как можно быстрее прекратить незаконные действия РФ по отношению к украинской станции.



Напомним, недавно МАГАТЭ провело миссии по ядерной безопасности на Хмельницкой и Ровенской АЭС.