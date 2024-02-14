



МАГАТЭ: Иран не совсем "прозрачен" в отношении своей атомной программы

Глава Агенства Организации Объединенных Наций по атомной энергии предупреждает, что Иран "не совсем прозрачен" в отношении своей атомной программы, особенно после того, как чиновник, некогда возглавлявший программу Тегерана, заявил, что у Исламской Республики "в руках все части для создания оружия".



Выступая на саммите в Дубае, Рафаэль Мариано Гросси, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии, упомянул о высказываниях, сделанных в эти выходные Али Акбаром Салехи. Гросси отметил "накопление сложностей" на Ближнем Востоке на фоне войны Израиля против ХАМАСа в Газе.



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Иран "демонстрирует не совсем прозрачное лицо, когда речь заходит о его ядерной деятельности. Конечно, это увеличивает опасность", - говорит Гросси. "Все больше и больше говорят о ядерном оружии, в том числе недавно в Иране. Один очень высокопоставленный чиновник сказал: на самом деле у нас все есть, все разобрано. Ну, пожалуйста, дайте мне знать, что у вас есть".



Гросси не называет иранского чиновника, который сделал этот комментарий. Однако в передаче иранского государственного телевидения Салехи заявил, что у страны есть все необходимое для создания оружия.



"У нас есть все части ядерной науки и технологии. Позвольте мне привести пример", - сказал Салехи. "Что нужно автомобилю? Ему нужно шасси, ему нужен двигатель, ему нужно рулевое колесо, ему нужна коробка передач. Вы сделали коробку передач? Я говорю, что да. А двигатель? Но каждый из них предназначен для своей цели".

