



МАГАТЭ будет присутствовать на Запорожской АЭС постоянно

Миссия Международного агентства по атомной энергии будет сохранять постоянное присутствие на территории Запорожской АЭС. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



Он отметил, что закончил первый тур посещения ЗАЭС, во время которого миссия МАГАТЭ увидела "главные вещи".



Гросси добавил, что у МАГАТЭ еще много задач на Запорожской АЭС, поэтому часть делегации останется на станции.



"Но самое главное, что МАГАТЭ останется здесь и будет сохранять постоянное присутствие на ЗАЭС", - сказал Гросси.



Напомним, Гросси заявил, что увидел "ключевые вещи" и получил объяснение от российской стороны во время визита делегации на ЗАЭС. При этом Украина считает странным, что визит миссии МАГАТЭ на станцию длился всего два часа.