



"Мафиозное государство": Макрон обвинил Путина во лжи

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал Россию "мафиозным государством".



По данным Politico, такое заявление он сделал на Мюнхенской конференции по безопасности.



Помимо прочего, французский лидер обвинил президента России Владимира Путина во лжи относительного того, что у РФ якобы "нет ничего общего" с ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.



"Год назад я разговаривал с Путиным. Он меня заверил в том, что у России нет ничего общего с ЧВК "Вагнер". Я принял это. Сегодня мы видим, что группа "Вагнера" вовлечена в войну против Украины. Это значит, что Россия является обычным мафиозным государством", - подчеркнул он.

