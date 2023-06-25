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Маарив: Левин на на пике переворота против Нетаниягу
25.06.2023 10:53 Аркадий Бочаровский

Маарив: Левин на на пике переворота против Нетаниягу


Журналист газеты Маарив Бен Каспит сообщает о том, что напряженность в Ликуде в самом разгаре: на фоне разногласий между премьер-министром Биньямином Нетаниягу и министром юстиции Яривом Левиным по поводу продвижения реформы судебной системы, высокопоставленные чиновники Ликуда заявили в минувшие выходные, что "Ярив Левин находится на пике переворота против Нетаниягу".

По словам источников, "после того, как он создал внутреннюю фракцию в партии и послал министров и депутатов публично угрожать премьер-министру, теперь он переходит к перевороту извне и использует Смотрича и Бен-Гвира, чтобы угрожать Нетаниягу свержением правительства, если реформа не будет продвигаться на летней сессии". 

В заключение они говорят, что "есть только один большой бенефициар от падения премьер-министра, его имя - Левин. Он хочет стать преемником Нетаниягу, пока тот еще жив".

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