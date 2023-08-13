



Маарив: Галант напугал Хизбаллу

Хизбалла прекратила регулярное дежурство в палатке, установленной на израильской территории перед сектором Хар-Дов, примерно в пятидесяти метрах от линии ливано-израильской границы.



Об этом ранее на прошлой неделе сообщил портал Walla! В течение последних месяцев в палатке регулярно находились люди в течение всего дня.



В последнее время от высокопоставленных представителей Израиля прозвучал ряд угроз в адрес террористической организации - на фоне опасений относительно масштабной войны, которая может вспыхнуть на северной границе. Министр обороны Йоав Галант совершил визит в этот регион и предупредил: "Мы знаем, как защитить граждан Израиля и Государство Израиль любым способом. Враг должен понять, что когда речь идет о безопасности Израиля - мы все едины. Не совершайте ошибок. Вы совершали ошибки в прошлом, вы заплатили за них очень высокую цену".



"Если, не дай Бог, здесь начнется эскалация или конфликт, мы вернем Ливан в каменный век. Мы без колебаний используем всю нашу мощь и, если потребуется, уничтожим каждый сантиметр "Хизбаллы" и Ливана. Не заблуждайтесь, мы не хотим войны, но мы готовы защищать граждан за наших, за наших солдат и за наш суверенитет", - добавил он.