



М. Захарова о "тех, кто побежал в Израиль наспех крестясь и обрезаясь"

Заместитель министра иностранных дел РФ, глава информационного управления МИД РФ М.Захарова издала пространный комментарий в связи с раздуваемой в российской прессе “проблемой израильского гражданства” Аллы Пугачевой и Максима Галкина.



"Про ценности и их отсутствие



Очень понравилась новость о том, что израильский телевизионный канал «обнаружил» кадры венчания Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Москве.



Если они ещё «покопают», то обнаружат кадры венчания Аллы Пугачевой и в Израиле. Правда, не с Максимом Галкиным.



Вообще-то обо всех этих и других гламурных венчаниях широкая общественность информировалась, судя по количеству приглашённых СМИ и охвату информационных ресурсов, чуть ли не в принудительном порядке.



Авторы «расследования» ставят вопрос, как так-то: и венчания, и выдача гражданства как первичным репатриантам, что запрещено местным законодательном? Кстати, ранее этот же вопрос в эфире задавал Владимир Соловьёв.



Отвечу. «Золотые паспорта» Кипра и Мальты помните? Чем закончилось? Правильно – приостановили выдачу и даже начали отнимать.



Виды на жительство при покупке недвижимости на Западе чем закончились? Правильно – заглатыванием пыли из-под собственности.



Те, кто побежали сейчас за паспортами Израиля, наспех крестясь, обрезаясь и доставая из архивов бумаги о предках, об этом задумывались?



Ну-ну.



Что-то из двух должно было быть лицемерной формальностью: либо православная традиция, либо заверение израильских властей в отсутствии иных религиозных взглядов, кроме иудаизма. Ведь при заполнении документов будущий репатриант (не путать с воссоединяющимися членами семьи) должен подтвердить, что является или иудеем, или атеистом."