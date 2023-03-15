



Люксембург обвинил Spacety в передаче снимков спутников для ЧВК “Вагнер”

Министерство экономики и министерство иностранных дел Люксембурга подали в суд на космическую компанию Spacety Luxembourg SA. Ее обвинили в передаче спутниковых снимков для ЧВК “Вагнер” в январе этого года, нарушении санкций ЕС и законодательства по экспортному контролю, сообщает Euractiv.



Spacety — дочерняя компания китайской Spacety China, обосновавшаяся в Люксембурге в 2019 году. С января она находится в санкционном списке США в связи с вторжением России в Украину и в контексте санкций против ЧВК “Вагнер”.



Также был расторгнут контракт на аренду офисов, которыми компания Spacety пользовалась в Люксембурге, а некоторые учреждения заявили, о прекращении сотрудничества с ней. Среди них Люксембургский институт науки и технологий и Люксембургского университета.