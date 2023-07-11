



Людей затаптывают: в Бен-Гурион опасаются катастрофы

К вечеру, 11 июля, в районе международного аэропорта Бен-Гурион, по оценкам журналистам, собралось свыше 10 тысяч протестующих против правовой реформы.



По данным 12-го канала израильского ТВ, ситуация начинает выходить из-под контроля.



"Ситуация становится очень опасной. Протест может закончиться катастрофой", - комментируют репортеры.



Чтобы немного рассредоточить огромную толпу, полиция разрешила демонстрантам выйти на дорогу, частично ее перекрыв.



"Людей просто затаптывают", — пожаловались журналистам демонстранты.



Представитель полиции Шломи Саги призвал протестующих проявить ответственность и переместиться в отведенные для них места, которые в настоящее время не так переполнены.



Уточняется, что на местах не хватает правоохранителей, которые могли бы перенаправлять людей в более безопасные зоны. А демонстранты, тем временем, продолжают прибывать в Бен-Гурион.