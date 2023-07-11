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Людей затаптывают: в Бен-Гурион опасаются катастрофы
11.07.2023 18:24 Алина Груднева

Людей затаптывают: в Бен-Гурион опасаются катастрофы

К вечеру, 11 июля, в районе международного аэропорта Бен-Гурион, по оценкам журналистам, собралось свыше 10 тысяч протестующих против правовой реформы.

По данным 12-го канала израильского ТВ, ситуация начинает выходить из-под контроля.

"Ситуация становится очень опасной. Протест может закончиться катастрофой", - комментируют репортеры.

Чтобы немного рассредоточить огромную толпу, полиция разрешила демонстрантам выйти на дорогу, частично ее перекрыв.

"Людей просто затаптывают", — пожаловались журналистам демонстранты.

Представитель полиции Шломи Саги призвал протестующих проявить ответственность и переместиться в отведенные для них места, которые в настоящее время не так переполнены.

Уточняется, что на местах не хватает правоохранителей, которые могли бы перенаправлять людей в более безопасные зоны. А демонстранты, тем временем, продолжают прибывать в Бен-Гурион.

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