



“Любимая группа Путина” за время войны заработала рекордную сумму

Группа “Любэ“ после 24 февраля 2022 года заработала на господрядах 57,6 млн рублей, что на 30% больше, чем за предыдущие 8 лет, сообщают российские Telegram-каналы.



Даже певец SHAMAN, который активно поддерживает войну против Украины, заработал в 1,5 раза меньше “любимой группы Путина” — около 38 млн рублей, о чем свидетельствуют данные сайта госзакупок.



Самый большой гонорар после начала войны группе выплатили за выступление на 50-летии города Надым в сентябре 2022 года – 10 млн рублей. Еще за четыре концерта “Любэ” заплатили от 6 млн рублей – в Мурманске, в Нижнем Новгороде и дважды в Сочи.



За 2021 год “любимая группа Путина» “ получила господряды на общую сумму в 11,8 млн рублей. Средний чек одного господряда с начала войны вырос сразу в два раза. Если в 2021 году с одного договора группа получала в среднем по 2,4 млн рублей, то после начала войны эта цифра выросла до почти 5 млн рублей.



Всплеск спроса на группу среди госзаказчиков случался и в 2014 году, когда российские власти аннексировали Крым. Тогда за год “Любэ” заработала 7 млн рублей.



За 8 лет — с 2014 по 2021 годы — группа заработала 42,4 млн рублей.



Певец SHAMAN после начала войны заключил договоров на выступления с госучреждениями и госкомпаниями на 37,7 млн рублей. Его максимальный доход с одного выступления – 8 млн рублей, такова сумма выплат за выступления на Дне города Норильска, Дне Всеволожского района Ленинградской области и в Сочи.



Рост госрасходов на группы вроде “Любэ” после начала войны, вероятно, связан с усилением пропаганды. После начала вторжения в Украину Расторгуев встречался с военными и желал им “вернуться с победой”.





