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"Львиное логово" призывает жителей Иерусалима к восстанию
16.02.2023 11:40 Ирина Демьянова

"Львиное логово" призывает жителей Иерусалима к восстанию

В четверг группировка “Львиное логово” призвала жителей Иерусалима объявить гражданское неповиновение, перекрыть улицы и уничтожить камеры наблюдения во всех районах города.

В заявлении, о котором сообщили палестинские СМИ, говорится: "Дестабилизируйте их безопасность в местах их проживания, осаждайте их, избивайте их и сбивайте с толку их солдат, не оставляйте их наедине ни с кем из вас".

Также в сообщении группировки сказано: "Пусть следующая пятница станет первым днем эскалации и гнева, пусть это будет день огня и пламени, пусть это будет поворотный и исторический этап, который будет записан в летопись вашей борьбы".



 

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