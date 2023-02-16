



"Львиное логово" призывает жителей Иерусалима к восстанию

В четверг группировка “Львиное логово” призвала жителей Иерусалима объявить гражданское неповиновение, перекрыть улицы и уничтожить камеры наблюдения во всех районах города.



В заявлении, о котором сообщили палестинские СМИ, говорится: "Дестабилизируйте их безопасность в местах их проживания, осаждайте их, избивайте их и сбивайте с толку их солдат, не оставляйте их наедине ни с кем из вас".



Также в сообщении группировки сказано: "Пусть следующая пятница станет первым днем эскалации и гнева, пусть это будет день огня и пламени, пусть это будет поворотный и исторический этап, который будет записан в летопись вашей борьбы".







