



Лула заявил, что Путин может посетить Бразилию в рамках G-20, не опасаясь ареста

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва рискует вступить в конфликт с другими лидерами стран "Большой двадцатки", заявив, что Владимир Путин может приехать в Бразилию на встречу "Большой двадцатки" в следующем году, не опасаясь ареста. Об этом пишет Bloomberg.



Российский лидер, в отношении которого выдан международный ордер на арест в связи с его вторжением на Украину, пропустил индийский саммит G-20 во второй и последний день его работы в Нью-Дели в воскресенье.



Лула в интервью индийской телепрограмме Firstpost 9 сентября заявил, что Путин получит приглашение на саммит в следующем году.



"Я считаю, что Путин вполне может поехать в Бразилию", – сказал он. "Я могу сказать, что если я буду президентом и он приедет в Бразилию, то его ни за что не арестуют".

